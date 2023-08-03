«Худший танк Запада» – эксперт объяснил, почему «Челленджеры» боятся отправлять на фронт
Британский танк «Челленджер» оказался настолько плохой техникой, что его боятся отправлять на фронт.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил автор тг-канала «Война История Оружие» Кирилл Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, какие из предоставляемых Украине западных танков «самые слабые».
«Леопард 2» – это лучший танк Запада, который на любом тендере, если там не было каких-то коррупционных схем, побеждал всех своих оппонентов. Это хороший танк, немецкая школа. При грамотном использовании это не вундерваффе, а просто добротная немецкая машина», – отметил он.
«А если мы говорим о «Челленджере», то это худший танк Запада. Они все примерно одинаково большие. «Челленджер» соревнуется за звание худшего танка с «Меркавой», которую у нас очень сильно распиарили.
Недостатки «Челленджера» – хуже подвижность, нарезная пушка с картузным заряжанием. Да, у неё достаточно высокая точность для стрельбы фугасными боеприпасами, но таковых не завезли», – сказал Фёдоров.
Он подчеркнул, что по этой причине танк «Челленджер» боятся отправлять в бой.
«Поэтому «Челленджер» – это точно плохо. Поэтому их на фронт и не отпускают, хотя они и первыми были поставлены, через «Челленджеры» и расчехлилась система поставки танков», – подытожил эксперт.
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