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06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Минский процесс, Миссия ОБСЕ, Украина

Хуг по неизвестным причинам отменил поездку в Луганск


Визит первого заместителя Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга в Луганск, который должен был состояться 8 июня, отменили, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба СММ ОБСЕ.

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“Визит Александра Хуга в Луганск отменен”, – говорится в сообщении.

Причины отмены визита пока неизвестны.

Напомним, планировалось, что в пятницу, 8 июня, в Луганске первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг проведет пресс-брифинг.

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