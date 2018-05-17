17.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Хуг срочно едет в Донбасс из-за обострения ситуации на фронте

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг отправляется с внеочередной поездкой на территорию Донбасса в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения за последние сутки.

Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня вечером, 17 мая 2018 года, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг отправится с визитом на Донбасс ввиду серьезного ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки», – говорится в сообщении.

В ОБСЕ отмечаеют, что во время визита Хуг проведет оценку ситуации безопасности вдоль линии соприкосновения и её влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит со сторонами конфликта меры по снижению напряженности в регионе.