Хук слева: Сечин выбил Лукашенко с украинского рынка дизтоплива

12.03.2020, Москва, Елена Острякова

Поставки российского дизельного топлива на Украину в феврале увеличились на 40% по сравнению с январем – и позволили компенсировать снижение импорта из Белоруссии.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич.

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«В этом нет ничего удивительного. Это естественная реакция рынка на происходящие события. Нужно замещать образовавшийся дефицит, и других вариантов поставок нет. Речь идет о поставках современного дизельного топлива. Для армии и сельского хозяйства оно не используется. Поставляется топливо евро-5 и евро-4 для автомобильного транспорта.

Другое дело, что украинские власти пытаются ввести дополнительные пошлины на поставки российского дизтоплива. Если эти пошлины будут введены, то тогда Украина на фоне того, что в Белоруссии нет объемов производства, может остаться без топлива. Надеюсь, что власти не сделают под влиянием лоббистов необдуманных шагов», – осторожно прогнозирует Марунич.

Из-за противоречий с российским правительством и нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 г. вынуждено снизили объем отгрузок ДТ на Украину. В феврале Мозырский и Новополоцкий НПЗ поставили 92,6 тыс. тонн, включая 6,8 тыс. тонн по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Для сравнения, среднемесячный объем поставок в 2019 г. превышал 200 тыс. тонн, а в пиковый сезон августа-сентября, достигал 300 тыс. тонн.