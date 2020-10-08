Хулиганку из «Пусси Райот» задержали прямо в редакции либерального «Дождя»

08.10.2020, Москва, Елена Острякова

Ранее сидевшая за хулиганство участница скандальной группы либеральных акционистов Pussy Riot Мария Алехина была сегодня задержана в редакции либерального телеканала «Дождь», куда она пришла давать интервью.

Об этом сообщил сам телеканал «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При задержании Алехина оказала отчаянное сопротивление. Ее отвезли в ОВД Арбат. Был составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП – нарушение установленного порядка нарушения митинга. К вечеру Алехину отпустили.

Также сегодня в Москве задержали еще одну участницу Pussy Riot Веронику Никульшину и отвезли в РОВД Мещанского района. Третьега участника Pussy Riot Александра Софеева задержали в его квартире в Москве поздно вечером, сообщает “Медиазона”.

Сотрудники уголовного розыска дежурили под квартирой Софеева больше суток. Им удалось попасть внутрь только после того, как они связались с арендодателем квартиры, который открыл им дверь.

Софеева повезли в Мещанский ОВД.

В 2012 году Алехина вместе с Надеждой Толоконниковой и Екатериной Самуцевич была осуждена за хулиганство. Акционистки устроили кощунственный концерт на алтаре Храма Христа Спасителя. Алехина отсидела два года в колонии.

Нынешнее задержание, скорее всего, связано со вчерашней акцией, в ходе которой Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ в Москве на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и Министерства культуры РФ.

Свою выходку они приурочили ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.