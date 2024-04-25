Хунта добивает УПЦ, не стесняясь реакции Запада

За последнее время произошли события, свидетельствующие, что киевский режим не только не собирается приостанавливать гонения на каноническую УПЦ, но, наоборот, усиленно форсирует их.

Самое резонансное из таких событий – арест 24 апреля наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Арсения. СБУ заявилось в многострадальный монастырь с обысками, потом заблокировала обитель, а настоятеля увезла в СИЗО. Владыке инкриминируют продвижение неких «кремлевских нарративов» в проповедях, а также, что якобы он во время литургии «озвучил расположение блокпостов ВСУ в Краматорском районе Донецкой области».

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«Таким образом клирик пытался завуалированно «слить» места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе», – заявила спецслужба.

Бред по поводу «завуалированного слива» адресов блокпостов ВСУ (под камеры, прилюдно!) не стал препятствием для вручения пидозры, грозящей 8 годами заключения. Хотя наместник в своих проповедях всегда говорил только о духовном, не касаясь политики. Что же касается «нарративов», то под ними гестапо подразумевало его давние высказывания о том, кто на самом деле бомбил Донбасс. Вот, некоторые из них, сделанные в 2018 году в интервью РБК-Украина:

«Вы, может, в Киеве живете, а я нахожусь в Донецкой области на территории Украины с самого начала конфликта. По указанию Турчинова сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит. Я видел украинские гаубицы, «Ураганы», стрелявшие по Славянску. Депутаты Верховной рады говорят: «Вы неправду говорите. Это были переодетые россияне». Я свою «ложь» скажу и на Страшном Суде… Чтобы поехать служить в села Долина и Адамовка, я 4 блокпоста украинские проходил, меня просили выходить из машины и рясу раздвигать, показывая, что там ничего нет. Я в Адамовке служил в 2014 году Всенощную, а «Ураганы» выехали рядом с церковью и стреляли по Славянску, народ стоял и навзрыд плакал. Летят ракеты, а там через тридцать секунд раздается «ба-ба-ба-ба-бах»… Ко мне сюда приезжали беженцы: дети перестали разговаривать после обстрела, когда здесь 470 детей было. Летом гроза началась, они подумали, что обстрел, и крик поднялся на весь корпус такой, что волосы дыбом вставали. Батюшки наши не оставили Славянск и каждый день службу совершали… Под Карачуном церковь Божией Матери. Там отец Тихон служил, 24 года. Хор лежал и Херувимскую пел, потому что обстрел был, осколки в храме летели… Прихожанка выскочила из церкви домой бежать, ей на паперти голову оторвало… У нас в монастыре в период 2014-2015 годов при населении городка Святогорска в 3,5 тысяч было 30 000 беженцев. Из них тысяча в монастыре проживала, 3-5 тысяч в день мы кормили…».

Вот, что по этому поводу говорит наш давний респондент, русский киевлянин и прихожанин Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Олег:

«Хунта преследует митрополита Арсения за то, что он является одним из самых уважаемых и авторитетных иерархов Востока. Его уважают сотни тысяч православных прихожан. Православные ресурсы правильно пишут, что режим Зеленского поставил себе целью устранить именно таких популярных священнослужителей, многие из которых были медийными. И что путь, который избрали эти архиереи, фактически исповеднический. Вспомните, как подпали под репрессии митрополиты Феодосий, Павел, Ионафан, Евлогий и Лонгин, которые часто давали интервью, высказывали свою точку зрения на гонения… Причем ради того, чтобы склепать уголовные дела, шитые белыми нитками, гонители достают из прошлого какие-то старые речи, интервью. Все по той же схеме, что и с журналистами, правозащитниками – Дмитрием Скворцовым, Яном Таксюром и другими… А затем, после устранения этих архиереев, хабадская шайка Зеленского подгребает под себя великие наши святыни, чтобы отдать их ПЦУ. Она ведь, шайка, давно решила прибрать к рукам все наши три Лавры. И вот, теперь делает это, заметьте, даже не стесняясь шума, поднятого международными правозащитниками в защиту УПЦ».

Действительно, арест митрополита Арсения произошел в то время, когда на Западе усилиями Т. Карлсона, Р. Амстердама и других правозащитников развилась громкая кампания за прекращение преследований канонической Церкви на Украине. К ней примкнули даже политические элиты Америки – в частности, республиканцы, потребовавшие не выделять Киеву военную помощь, если тот не предоставит гарантий обеспечения религиозных свобод.

Православные эксперты считают, что закон о запрете УПЦ, против которого активно выступают республиканские круги, будет и дальше «зависать» в Раде, чтобы успокоить страсти за океаном. А вот, под предлогом борьбы с «коллаборантами» будут «закрывать» всю проканонически настроенную группу епископата УПЦ. И владыка Арсений может оказаться далеко не последней жертвой СБУ…

«В итоге, такой подход Киева позволяет ему и республиканцев успокоить, мол, закон не принимаем и целая конфессия никак не страдает из-за «проступков» отдельных клириков, и на руководство УПЦ кратно усилить прессинг, поставив его перед угрозой физической зачистки проканонического епископата», – так прокомментировал это популярный канал «Правблог».

Существует и мнение, что Зе-камарилья хочет закрыть Святогорскую Лавру в преддверии большого наступления России, чтобы превратить святую обитель в свою «фортецю», а потом на весь мир жаловаться, что она подвергается российским бомбардировкам…

Что касается других фактов новых гонений, то они таковы.

22 апреля черновицкие пограничники задержали знаменитого «отца 500 сирот», мирополита Банченского Лонгина. Владыка подвергся издевательствам, от которых у него стал окровавленным глаз. И это несмотря на то, что он болен, пережил инсульт и инфаркт, недавно перенес тяжелую операцию…

В Киевской области, в Белогородке, банда рейдеров, возглавляемая попами из ПЦУ, срезав замки, ворвалась в последний городской храм УПЦ и захватила его. Это лишь малая толика преступлений, совершенных хабадниками на религиозной почве. Всего же по состоянию на 10 апреля 2024 года, как сообщал Священный Синод УПЦ в своем заявлении о нарушении прав верующих и религиозных организаций Украинской Православной Церкви, незаконно захвачено и переведено в раскольничью структуру было около 1,5 тыс. храмов.