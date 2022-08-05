Хунта гонит людей из домов на Украину. Артёмовцы сопротивляются

Новости Украины

Как известно, в конце июля с подачи Ирины Верещук – вице-премьерки и министерки по реинтеграции ВОТ («временно оккупированных территорий») – украинский Кабмин озадачился принудительной эвакуацией оставшихся в укрозоне донбассовцев. Которых там ни много ни мало, а более 250 тысяч человек.

Обоснование было озвучено самое пафосное: забота о детях. Да-да, те самые палачи детей Донбасса вдруг якобы озадачились их спасением. Самым главным аргументом от Верещук был следующий: «В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, без света, без возможности обогреть».

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Очень трогательная забота, не правда ли? Особенно, если она исходит из уст зеленсковской функционерки, на коей пробы ставить негде. Достаточно вспомнить хотя бы ее эскапады во время противостояния под Киевом. Когда союзные войска неоднократно открывали гуманитарные коридоры из зон боевых действий, а Верещук и Ко. постоянно срывали процесс на том основании, что жители Киевщины, мол, не желают эвакуироваться в Россию и ЛДНР, а только на запад Украины. Хотя кто их уполномочивал расписываться за всех жителей области, неизвестно.

Сколько тогда погибло и пострадало людей от подобной «заботы», трудно подсчитать. Но когда-нибудь эти цифры обязательно лягут в обвинительный список против хунты.

И вот теперь новый зехер. Гоп-компания в лице Верещук и Шмыгаля вдруг обеспокоилась отсутствием тепла, света и газа на Донбассе. И под слащавую бандуру своих лицемерных излияний пытается заставить дончан покинуть родные места. Однако какие уши торчат из эдакой «заботливости»?

Вот что на сей счет думают артемовцы.

«Нет никаких сомнений, что Зеля и его кодла хотят предовратить проведение референдумов о присоединении наших земель к РФ или ЛДНР, – уверен Николай, комментатор одного из оппозиционных артемовских пабликов. – И ради этого готовы на любые ухищрения, лишь бы опустошить населенные пункты. В том числе, на лицемерные сожаления о том, что, дескать, тревожатся о том, что Донбасс зимой мерзнуть будет. Ах, скажите, пожалели волки кобылу. Но при этом никаких реальных мер по предоставлению донбассовцам необходимых условий для жизни не предпринимают. Не верим ни единому слову этой гадины и его подручных».

Паблики регулярно повествуют о том, как многие люди, вначале эвакуировавшиеся по призыву властей, возвращаются в свои дома. Несмотря на обстрелы и тяжелейшее положение в сфере медицины, коммунального хозяйства, экономики. Их мнение выразил горожанин по имени Олег в интервью «Радио «Свобода», репортер которого поинтересовался о причинах нежелания артемовцев выезжать на незалежный «материк».

Вот, что сказал Олег: «Здесь хоть какая-то квартира у тебя есть, ты не бомж. Хотя бы даже на руины ты придешь – вот оно, твое. А там ты кому нужен?.. Везде там деньги нужны. Люди, кто выезжал, много знакомых, обратно приехали, даже с детьми приехали. Прокатали последние копейки, оставили там и вернулись назад».

Так и происходит. Властная камарилья, не только слащаво зазывающая, но уже и просто насильно выталкивающая донбассовцев от их родных очагов, скорее всего, изначально запланировала, что с социальными гарантиями эти беженцы будут иметь большие проблемы. Недаром ведь о гарантиях ни единого конкретного слова не содержится в постановлении Кабмина о принудительной эвакуации, подписанного так называемым премьером Шмыгалем.

Гражданам сулят молочные реки и кисельные берега только на словах. Обещают по прибытии заполнить все документы и тут же оформить материальную помощь. Но все меньше и меньше людей верят обещалкам. И один из резонных вопросов, возникающих у них: а почему потом, а не сразу? Почему мы должны ехать в неизвестность и там проживать свое последнее, будучи обманутыми властью?

«Да куда нам ехать, на какую там, блин, западную или даже центральную Украину? – с сарказмом спрашивает пользовательница по имени Алла. – Кому мы там, на три буквы, нужны? Мой брат с семьей поехал. Их ночью привезли в какой-то детский садик, где было уже несколько десятков людей. Спросили: есть будете? Приехавшие ответили: потом, устали мы очень, нам бы поспать, мы с поезда. Их положили спать на детсадовские кровати. Каждая меньше метра длиной. Взрослых мужиков и женщин – представляете?.. Утром вновь прибывшие попросили завтрак, им отказали: мол, ночью надо было жрать, когда вам предлагали. Жили они там в течение месяца, спали на этих самых кроватках. А потом пришло городское начальство и заявило, что из садика пора выбираться и искать себе квартиры. За свой собственный счет. Моя родня помыкалась еще месяц, все деньги растратила и вернулась в Бахмут».

«Вашим родным еще повезло, – прокомментировал эту запись читатель с ником Насмешник. – Других и просто посреди степи высаживали, и давайте, плетитесь до населенного пункта на своих двоих».

Принудительные эвакуаторы используют все рычаги воздействия на страдающее население. С единственной целью – не позволить ему остаться на родине после победы союзников. Людей, не желающих уезжать по указке Верещук-Шмыгаля, увольняют с работы, грозят всеми карами, объявляют коллаборационистами и террористами. Например, преподавательница детского учебного заведения Светлана пожаловалась: директриса обозвала ее пособницей террористов и заявила, что разорвет контракт с ней в случае отказа от эвакуации. Хотя в каком законе прописано подобное нарушение трудового законодательства, неизвестно.

Впрочем, у нацистов свои понятия. Они все делают ради того, чтобы донбассовцев оторвать от родного очага, а затем превратить в людей второго сорта. Чтобы те лишились квартир и имущества, мыкались в Укре по баракам и терпели издевательства от «титульной нации». Отношение к ним, как к «коллаборантам» и «предателям», неоднократно высказывали представители властной верхушки и всушные херои-вояки.

«Конечно, все очень страшно, – делится наболевшим артемовец Валентин. – Город изуродован. Укропы ездят по нему на «газелях» и грузовиках, где приварены артиллерийские установки, и палят в белый свет, как в копеечку. Как только пульнут из них – через несколько секунд слышно взрывы неподалеку. Их танки превратили улицы и дороги в какой-то кошмар, все разворотили. Уничтожают город, а потом все сваливают на Россию. Это неудивительно: эти подонки всегда так делали. Вспомнить хотя бы Майдан, где они стреляли и в своих, и в чужих, чтоб воду замутить. (Кстати, началось все это у нас после прибытия сюда западенских «побратимов»). И, конечно, по большому счету, надо бы эвакуироваться. Но не к ним же!!! Эти ж с… ненавидят нас! И явно планируют над нами издеваться и дальше!».

Человек имеет право – это один из основных постулатов давней хартии о правах человека, который столь часто лицемерно используется Западом и его марионетками. В том числе, право на передвижение. Или на то, чтобы оставаться на месте, даже если это предоставляет для него угрозу. Однако лукавая украинская власть и это право привычно пытается использовать в свою корысть.

Мы рассказали о ситуации только в одном городе. Но она знаковая для всего Донбасса, остающегося под контролем хунты.