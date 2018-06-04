Политнавигатор - Новости России и Украины
04.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Пропаганда, Украина, Цензура

Хунта накрыла Украину информационным колпаком


Многие украинские граждане просто не знают о трагедии в Одессе и событиях на Донбассе, поскольку государственная пропаганда заблокировала эту информацию.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-24» заявил симферопольский политолог Дмитрий Таран.

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«Внутри страны информационный колпак работает. Люди следят за сайтами российских каналов только в городах-миллионниках. Мы за четыре года палец о палец не ударили, чтобы начать наполнять информационное поле Украины. Нам нужно общаться с гражданами Украины, создавая интернет телеканалы и общерусские сайты, минуя Киев. Там война идет не только на Донбассе. Во всех областях происходит передел собственности, убийства, оружие бродит», – сказал Таран.

Он полагает, что Украина начала блокировать информацию после начала боевых действий на Донбассе.

«Майдан все освещали в режиме реального времени, когда начался Донбасс начали отстреливать репортеров. Таким образом до журналистского сообщества была доведена команда, что освещать события на Украине не надо. Затем последовали убийства политиков и писателей, инсценировка убийства Бабченко. Все это показывает, что Украина становится фашистским государством», – резюмировал политолог.

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