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16.03.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, ЕС, Украина
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Хунтари назвали страны, помогающие продолжать войну в Донбассе

Польша и Турция помогают Украине отказаться от комплектующих для армии советского образца, поставляя взамен свою армейскую продукцию.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский ВПК является частью советского, мы должны это помнить. Советский Союз выстроил свою систему, как он себе там понимал, для захвата всего мира. И действительно, кооперация Украины с российскими и белорусскими предприятиями ВПК была абсолютной.

Действительно, в 2014-м году были колоссальные проблемы. Стратегия нашего государства – шаг за шагом отказываться от этих комплектующих, делать аналоги, искать импорт, что мы и делаем.

И сделано очень многое. Более того, уже сделаны наши новейшие образцы военной техники, где локализация: сделано в Украине, а запчасти мы берём в той же Польше, условно говоря, в Турции и так далее», – рассказал Пашинский.

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