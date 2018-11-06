Хунтари в зародыше давят любую антинацистскую активность в Киеве

06.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Сегодняшние обыски в Киеве у правозащитницы Елены Бережной и политика Василия Волги преследовали цель сорвать акцию по возложению цветов к памятнику генералу Ватутину в честь годовщины освобождения столицы УССР от гитлеровцев – нынешний правящий режим, пришедший к власти благодаря госперевороту, прекрасно осознает опасность, исходящую от любых неподконтрольных уличных манифестаций.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Госдумы Юрий Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нынешняя майданная профашистская власть приходила через уличный инициированный процесс, и у них как раз есть понимание, как взять власть. Только через улицу, через протест. Эта процедура запугивания идёт именно с этой целью – не допустить массовый протест. Совмещение с памятной датой 6 ноября (день освобождения Киева от гитлеровцев – ред.) – это тоже совершенно ясная история», – заявил депутат.

«С другой стороны, надо понимать: несмотря на то, что подавляющее большинство украинских телеканалов ведёт совершенно чёткую пропаганду – антироссийскую, антисоветскую, антиукраинскую, то многие люди получают информацию из интернета, и даже если не так много сегодня людей вышло на улицу, отмечая эту дату, и завтра, отмечая 101 годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, дома-то будут тысячи и миллионы праздновать эти даты. Просто людей запугали», – добавил Афонин.