Хунвейбиновская радость не поможет Порошенко – киевский политолог

18.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Митинги с участием президента Украины Петра Порошенко, участники которых изображают радость и ликуют при виде гаранта, такие же наигранные, как и советские демонстрации конца 80-х, и акции в поддержку прошлого президента Виктора Януковича.

Об этом в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отмечает, что такие мероприятия не позволяют сохранить систему, а лишь «замыливают» глаза ее главному организатору.

«Порошенко провел митинг в Киеве и уже пошла дискуссия: А сколько было, а много, или мало. Что вы голову себе забиваете всякой фигней. Янукович тоже митинги проводил, свозили бюджетников и прочая. Сильно ему это помогло? Топаз, дай команду! Эти люди создают себе теплую ванну, а потом удивляются, как они оказались в Ростове. Их не переделать. Наших знакомых, что работают в «Новой линии», в субботу вечером поставили перед фактом, что они должны утром ехать на этот митинг, чтоб выразить хунвейбиновскую радость.

А кто не поедет, тот на выход. Как вы думаете, кто-то из них будет голосовать за ПАПа? Да ни в жисть. Людей нагнули, люди потом послали. Все честно. Это просто агония УССР 2.0 длиною в 27 лет… Я прямо вспомнил конец 80-х, как на 1 мая ходили. Чего ходили, зачем ходили. А так нужно, и дядько какой-то стоял в президиуме и нёс какую-то ахинею», – написал Романенко.