Хуситский кошмар: аналитик ЦРУ обещает страшные кары США и Англии

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Ракетный удар войск США и Британии по Йемену является международным беспределом и приведёт к волне терактов против стран Запада и их представителей.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делая это, США подтолкнули хуситов к расширению деятельности. Ранее хуситы нападали только на суда, принадлежащие израильтянам, или на грузы, направляющиеся в Израиль или с Израиля. И они брали на абордаж и забирали этот груз. Так что в результате сейчас много кораблей, которые держатся подальше от Красного моря. А теперь, когда США и Британия бомбят Йемен, это означает, что они будут рассматриваться в качестве мишеней. Это означает, что и те, и другие преследуют военные цели. До этого момента они не нападали агрессивно на корабли, но они могут это сделать», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что теперь американские и британские дипломаты будут в опасности практически по всему миру.

«Существует также вероятность террористических атак, нападений на посольства и дипломатический персонал по всему региону, по всей Северной Африке, Ливану, Ираку. Всё будет очень плохо», – уверен аналитик.

Джонсон отметил, что всю вину за последствия, в конце концов, возложат на Лондон, который давно продался Вашингтону.

«Важность участия Британии в этой операции заключается в том, чтобы им было на кого свалить вину. Франция сказала: «Только не на нас», итальянцы и немцы отказались. Знаешь, как много способов сказать «нет» на разных европейских языках. Но давай посмотрим правде в глаза. Британия – это шлюха, которой платят за обслуживание дяди Сэма. Вот, что происходит», – резюмировал Джонсон.