«Хуситы по имени Педро»: Трамп доиграется до революции в подбрюшье Америки

Россия может начать поддерживать антиамериканские и движения в Латинской Америке.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомним, как выглядел мир последние 80 лет, уж простите. Он был построен на системе Хельсинко-Постдамских соглашений, Россия получила пояс безопасности. В чем был смысл социалистического блока? Если убирать всю эту коммунистическую риторику, в нем была четко геополитическая логика: это пояс стран, с территории которых Россия никогда не должна была исходить угроза. На этом основе заключен был мир с союзниками.

И СССР после этих соглашений отказался от поддержки коммунистического движения в Латинской Америке и вообще на американском континенте. То есть стороны, де-факто, согласились уважать друг друга, по крайне мере та думал СССР.

Но вот сейчас это время закончилось. Поломав всю систему соглашений, Запад, включая США, полагается в своей определенной гордыне, тщеславии, на то, что Россия никогда больше ничего против него делать не будет. То есть такая дуальность: мы можем всю вашу зону безопасности превратить в один огненный пояс против вас, но вы на наш континент не лезьте», – сказал Щелин.