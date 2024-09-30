Хуситы получат ракеты «Яхонт» в ответ на удары НАТО вглубь России

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 11:20
  (Мск) , Москва
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня


В ответ на разрешение бить западным оружием вглубь территории РФ, аналогичное дальнобойное вооружение может появиться у противников США на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире видеоблога заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ответ на разрешение бить западным оружием вглубь территории РФ, аналогичное дальнобойное вооружение может...

«Как называется ракета? «Яхонт», это очень важно. Это может быть информация, которую специально вбросили, чтобы показать той стороне, каков может быть ответ на удары вглубь территории. То есть два варианта. Ты отвечаешь зеркально – первый вариант, второй вариант – асимметрично. Вот это вариант зеркального ответа: вы – своими ракетами с помощью чужой армии наносите удары вглубь нашей территории. Мы своими ракетами с помощью чужой вооруженной силы, допустим, хуситы, наносим удары по вашим военным объектам. Зеркально.

Сама ракета «Яхонт» – это советская ракета 70-х годов. Но она – сверхзвуковая, у нее две скорости звука, она очень хорошо стоит на курсе при шторме 7 баллов, это очень приличный шторм. Та, которая для России, называется «Оникс», и она летит на 800 километров. На экспорт она называется «Яхонт» и летит 300 километров. В тех местах, которые контролируют хуситы, – 300 километров дистанции – выше крыши, больше не нужно, но такого оружия в этом регионе пока не использовал никто», – заявил Ширяев.

Эксперт подчеркивает, что появление «Яхонов» могут объяснить так – такие ракеты были на вооружении Сирии и могли «случайно» оказаться в руках третьей стороны в ходе гражданской войны в этом государстве.

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