Хуснуллин доложил о полном восстановлении левой части повреждённого полотна Крымского моста

В Крыму с опережением срока восстановили поврежденную в результате теракта часть моста через Керченский пролив.

Об этом в своем блоге сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Левую часть моста удалось восстановить за 59 дней, несмотря на большой объем задач.

«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла.

Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», – написал Хуснуллин и подчеркнул, что сейчас строители будут менять правую часть пролетов: «Открыть движение полностью рассчитываем к 1 ноября».