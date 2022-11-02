Хуснуллин доложил о положении на стройках Донбасса

Новые российские регионы стали самым крупным строительным объектом России.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Также хочу обратить внимание на вступление в состав России 4 новых субъектов. Мы активно с марта месяца занимаемся восстановлением жизнедеятельности этих территорий. Наша рабочая группа провела 60 заседаний за это время. Сегодня на новых территориях работает 44 тысячи строителей. Это самый большой строительный объект страны. Со всех регионов федеральные заказчики. У нас 3,5 тысячи объектов восстановлены. 6200 объектов находятся в работе. Мы на три года расписали все, что мы там должны сделать.

Оперативная обстановка постоянно корректирует наши планы. Например, мы планировали работать в Северодонецкой агломерации. Пока мы там не работаем, потому что не позволяет оперативная обстановка. Мы полностью готовы, сделали расчеты. Как только появится возможность, мы приступим активно к восстановлению», – сказал Хуснуллин.