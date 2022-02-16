Хуснуллин: Крым станет образцом в единой системе очистных сооружений РФ

16.02.2022  20:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЖКХ, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь


Правительство России займется строительством очистных сооружений на Черноморском побережье Крыма и Кавказа.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство России займется строительством очистных сооружений на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. Об этом...

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«Из хорошего могу сказать, мы, как минимум, потренируемся на очистных побережья Кавказа. Мы полностью для Черноморского побережья сделаем единую программу очистки. С едиными стандартами, со сроками. Это и Краснодарский край, и Крым. Прямо занимаемся вручную этим вопросом. И отработав механизм, будем его распространять на всю страну», – сказал Хуснуллин.

Что касается воды, найденной под Азовским морем, она пригодна для использования в технических целях, при этом она может стать питьевой, если будет обеспечена специальная водоподготовка. Об этом говорится в материалах к докладу Хуснуллина.

«Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая. Работа по поиску воды продолжается», — говорится в тексте презентации.

Уточняется, что благодаря мероприятиям за последние два года на полуострове дополнительно обеспечено 129,6 тыс. кубометров воды в сутки. При этом в 2022-2023 годах объем подаваемой воды в Крыму должен увеличиться еще на 29,9 тыс. кубометров в сутки, из них 26 тыс. — в Симферополе, следует из материалов презентации.

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