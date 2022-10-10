Хуснуллин назвал срок восстановления поврежденной опоры Крымского моста

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Новости Украины

Два пролета Крымского моста подлежат замене, одна опора – ремонту.

Такие предварительные результаты обследования конструкций мостового сооружения через Керченский пролив на заседании правительства РФ озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведём обследование железнодорожного полотна, – сообщил он. – Предварительно видим необходимость замены двух пролетов, уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе грузовых и пассажирских поездов. На доставку груза и пассажиров ремонтные работы не влияют. Движение грузовых автомобилей, автобусов организовано с помощью паромной переправы. Сейчас дополнительно усиливаем эту работу. Если говорить о повреждениях, работа по анализу их тяжести ещё продолжается. Со вчерашнего утра работают водолазы, которые проверяют опоры моста. В результате диагностики, выявлена необходимость устранения повреждений и деформации шва на одной опоре. Предварительный срок устранения повреждения опоры – конец этой недели. На безопасность движения автомобилей в открытой полосе это не влияет. Ведём работы круглосуточно».

По словам вице-премьера, на ликвидации последствий теракта задействовано порядка 150 человек. Предстоит демонтаж повреждённых конструкций, для чего будут мобилизованы дополнительные силы, плавучие краны и другая необходимая техника.

«Провели работу с заводами-поставщиками строительных материалов. Хочу поблагодарить всех за оперативную работу, уже к концу недели ожидаем начало поставок металлоконструкций из городов Тюмень, Курган и Воронеж. Минтрансу и ГИБДД поручено сопровождать данные грузы, чтобы оперативно и без задержки, так как это крупногабаритные грузы, они были доставлены на место», – добавил Хуснуллин.

Он напомнил, что для проезда большегрузов открыт альтернативный путь через новые территории. Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, но 180 км участка уже отремонтировано. Тем более, что паромы смогли перевезти через пролив только 407 фур.

«По состоянию на 8 утра по Крымскому мосту проехал 6851 автомобиль, – уточнил министр транспорта Виталий Савельев. – Для увеличения пропускной способности Крымского моста ожидаем от Федеральной таможенной службы мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Все грузовые автомобили и пассажирские автобусы на Крымский мост пока допускаться не будут. Принято решение направлять их на Керченскую паромную переправу».

По словам Савельева, в течение недели прибудут дополнительно два автомобильных парома и три железнодорожных.

Препятствием для их использования является небольшая глубина в порту «Керчь». С этим справится земснаряд Росморречфлота до 15 октября.

Заключение по неисправности железнодорожного пути РЖД получит к 13 октября. Пока одна ветка железной дороги закрывает потребности во всех перевозках. Проезд по Крымскому мосту в районе поврежденного участка ограничен скоростью 40 км в час.