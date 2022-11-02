Хуснуллин пообещал хорошую дорогу по сухопутному коридору в Крым к 1 декабря

02.11.2022  23:59 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Транспорт


Снабжение Крыма сейчас осуществляется через новые российские территории.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Снабжение Крыма сейчас осуществляется через новые российские территории. Об этом сегодня на заседании Совета...

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«Перспективы нормальные. К счастью, мы на новых территориях начали строить и восстанавливать дороги. Там дороги в откровенно плохом состоянии. У нас в планах было от Джанкоя до Новоазовска (это выход на Таганрог) отремонтировать дороги. Мы ее больше, чем на 70% уже отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью. У нас будет 380 км трасса от Ростовской области до Крыма в хорошем состоянии. По ней уже сейчас идет поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту», – сказал Хуснуллинн.

Кроме того, по его словам, будет восстановлено движение по Крымскому мосту, пострадавшему в результате украинского теракта.

«Мы буквально за несколько дней восстановили движение по мосту. Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет ограниченную пропускную способность. Проблема транспортной обеспеченности Крымского полуострова будет решена. Она и сейчас решена с определенными ограничениями, а будет полностью», – доложил Хуснуллин.

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