Хуснуллин предложил механизм оптимизации трудовой миграции

Дефицит трудовых ресурсов на российских стройках составляет 30%. Он обострился из-за пандемии, когда в Россию не могли приехать трудовые мигранты.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я говорю про 5 млн трудовых ресурсов, это не значит, что это дешевая рабочая сила. У нас сколько человек умерло за последние 2 года трудоспособного населения? Кто в стране будет работать?

Я ставлю вопрос о том, что в перспективе нескольких лет нам надо определиться с трудовыми ресурсами. И с высокопрофессиональными – это возврат наших соотечественников из-за рубежа. Это переобучение, по которому мы готовим программу. Это и дешевая рабочая сила. Давайте правде в глаза смотреть. Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше», – сказал Хуснуллин.