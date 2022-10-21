Хуснуллин прибыл на Крымский мост и доложил обстановку

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Ремонтные работы на Крымском мосту идут круглосуточно.

К понедельнику на стапельные площадки прибудут последние металлоконструкции для установки новых пролетов, взамен поврежденных при теракте 8 октября, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что строители развернулись очень хорошо, – заверил побывавший на мосту курирующий вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. – Вижу работу в круглосуточном режиме по две смены, очень оперативно идёт разборка старых пролетов моста, идет резка конструкций – как над, так и под водой. Из позитива могу отметить хорошую работу поставщиков металлоконструкций: 80% металла уже изготовлено и находится непосредственно на производственной площадке, или в пути. По тем темпам, которые есть, надеемся, что в намеченные сроки мост будет восстановлен. Активно занимаемся обследованием железнодорожного моста. По первой линии движение сейчас идёт, изучаем проектную документацию, что делать со второй».

Все металлоконструкции для новых пролетов автомобильного моста будут на площадке к понедельнику. В общей сложности за две недели заводы изготовили более 1200 тонн металлоконструкций, из них 890 тонн уже доставлены на производственную базу.

Для монтажа пролетных конструкций на производственной базе Упрдор «Тамань» сооружены четыре стапельные площадки. На трех из них уже началась укрупнительная сборка новых пролетов. Со стапельных площадок их на баржах доставят к месту дальнейшей надвижки. К этому этапу операции строители приступят в начале ноября.

Чтобы закрепить новые пролеты нужно закрутить свыше 40 тонн высокопрочных болтов и проложить 10 километров сварочных швов. Поврежденные терактом пролеты режут на части и отправляют на берег.

Тем временем, со стороны Тамани существенно выросла очередь из грузовиков на переправу. В очереди больше 1 тысячи многотонников, и водители сообщают, что накануне переправлялись те, кто простоял на площадках отстоя с 11 и 12 октября. Обещанный паром «Композитор Эльза Ибрагимова», рассчитанный на перевозку фур, на маршрут так и не вышел.

Кроме того, из-за непогоды судоходство на Керченской паромной переправе периодически приостанавливается. Маршрут по суше через Мелитополь, Мариуполь и Таганрог увеличивает затраты на перевозку.