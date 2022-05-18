Хуснуллин проинспектировал Мелитополь и пообещал загрузить город промышленными заказами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вслед за Херсоном вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин принял в «большую российскую семью» Мелитополь.

Город не пострадал во время спецоперации, и для его экономической стабильности достаточно организовать транспортную связь с Россией и наладить деловые контакты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Хуснуллин пообещал максимальную интеграцию региона в РФ и строительные подряды по восстановлению инфраструктуры в ДНР и ЛНР.

«Цель нашего приезда – это максимальное оказание помощи в восстановлении жизнедеятельности города, чтобы люди вернулись к нормальной жизни. Была работа, была возможность спокойно жить, работать, отдыхать, – подчеркнул Хуснуллин.- Первый раз в Мелитополе, но очень хорошие впечатления. Хороший город, хорошие люди. В городе чисто. Вижу, что администрации города и области организовали работу коммунальных служб».

Прежде всего в регионе нужно отладить финансовую систему с переходом в рублевую зону. Деньги появятся от продажи сельскохозяйственной и промышленной продукции, спрос на нее есть, но нужно решить вопрос с растаможкой грузов – административно Херсонская и Запорожская области остаются в составе Украины и не входят в Таможенный союз. По словам Хуснуллина, административное устройство с администрацией Мелитополя не обсуждается. Акцент идет на интеграцию в российскую экономику. В том числе, в атомную энергетику.

«Атомная станция (Запорожская АЭС) будет работать, все рабочие места сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями. Электричество такой товар, который невозможно положить на склад. Если Украина будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать для них. Не будет принимать, будет работать на Россию. Атомная электроэнергия одна из самых дешевых видов, абсолютно конкурентоспособная. Вопросов, куда продать электроэнергию, не будет», – заверил Хуснуллин.

Он пообещал подключить Мелитополь к госпрограмме по строительству и ремонту дорог, чтобы организовать транспортное сообщение с РФ и с республиками Донбасса. Промышленный потенциал Мелитополя поможет в восстановлении городов и поселков народных республик.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Накануне российский вице-премьер посетил Херсон, где тоже знакомился с экономическим потенциалом и потребностями области. Там Хуснуллин впервые использовал формулировку «российская семья» для определения взаимоотношений между РФ и денацифицированными регионами Украины.

«Это тот знак, который так ждут в освобожденных регионах, – считает российский политолог Сергей Марков. – Это значит, что Россия никогда оттуда не уйдет. Жители могут быть свободны – бандеровская власть никогда туда не вернется. Там будет свободная Россия. Поэтому можно не бояться и спокойно строить новую хорошую жизнь».

Напомним, что процедура волеизъявления жителей Херсонской области относительно вхождения в состав Российской Федерации остается предметом дискуссий. Проводить референдум в условиях военной спецоперации нецелесообразно, военно-гражданская администрация намерена напрямую обратиться к президенту России с просьбой о включении в состав РФ. Однако первым решением должен стать выход из состава Украины.