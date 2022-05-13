Хуже, чем было: транспортная реформа Смольного не учитывает интересы маломобильных горожан

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Активисты движения «Петербург — город перемен» провели в Северной столице эксперимент, на собственном примере доказав, что в нынешнем виде реализуемая Смольным транспортная реформа создает лишь неудобства и проблемы для горожан, прежде всего, людей с ограниченными возможностями.

В своем Telegram-канале представители движения опубликовали видео с мнением вице-президента организации «На коляске без барьеров» Светланы Быстровой о внедряемой городскими властями новой модели транспортного обслуживания.

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«Нам горожанам обещают, что что-то у нас улучшится, а в результате мы получаем плохой результат — становиться хуже, чем было», — заявила Быстрова.

Петербургские активисты решили на практике проверить, насколько изменился процесс перемещения по мегаполису на наземном общественном транспорте для инвалидов после начала поэтапного внедрения НМТО. В процессе проведения своеобразного эксперимента удалось выяснить, что вместо обещанных чиновниками из администрации губернатора Александра Беглова комфорта и безопасности горожане, в том числе из маломобильной категории, вынуждены дольше прежнего дожидаться нужного им маршрута на остановках. При этом попасть в «час пик» в переполненные пассажирами салоны — задача не из простых. Для людей на коляске это и вовсе превратилось в настоящее испытание.

Проблема заключается в том, что транспортная реформа в Санкт-Петербурге предполагает отказ от использования коммерческих маршруток, на смену которым в Смольном обещали вывести новые современные автобусы. Однако, в действительности все оказалось далеко не так — на приобретение необходимого количества транспортных средств у города нет средств. В результате уже на первом этапе НМТО оказалась неэффективной и фактически лишила инвалидов возможности свободно перемещаться по городу существующими наземными маршрутами.

«Количество автобусов не увеличилось, и это видно по числу пассажиров, которые в «часы пик» ожидают транспорт. Человек, у которого есть проблемы с передвижением, который на костылях, или в коляске, естественно, он не конкурентоспособен забираться в транспортное средство, расталкивая всех локтями. И инвалидам приходится оставаться на остановке, пропускать этот транспорт, ждать другого, третьего», — констатировала представитель организации «На коляске без барьеров».

По словам Светланы Быстровой, в Комтрансе Петербурга совершенно не подумали о последствиях внедряемой НМТО для людей с ограниченными возможностями. Она подчеркнула, что «количество транспортных средств должно быть в разы больше, чем есть сейчас», чтобы компенсировать возросшую нагрузку на наземный городской общественный транспорт на фоне сокращения числа коммерческих маршруток.

Такое же мнение высказали представители движения «Петербург — город перемен», отметив недальновидность градоначальника Александра Беглова, который обязан был контролировать процесс подготовки реформы, столь сильно изменившей привычный уклад жизни десятков тысяч петербуржцев.

«Если транспорта не будет хватать, у нас будет проблема огромная», — резюмировала Быстрова.

Напомним, с начала апреля жители Петербурга в социальных сетях и интернет-ресурсах Смольного критикуют откровенно «сырую» транспортную реформу. Помимо значительно возросшего времени ожидания на остановках, давки в салонах и непродуманности новых маршрутов, горожане регулярно сталкиваются со сбоями в работе электронных считывающих устройств (валидаторов) на фоне отказа властей от системы оплаты за проезд наличными. В целом многие петербуржцы отмечают, что НМТО пока совсем их не радует. Пожалуй, больше других недоработанной чиновниками инициативой недовольны граждане с ограниченными возможностями.

Общественный деятель, известный петербургский правозащитник Никита Сорокин ранее в интервью для СМИ отмечал , что губернатор Беглов и его команда фактически сделали недоступными городской наземный общественный транспорт для инвалидов.