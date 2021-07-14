Хуже, чем на Украине, нет нигде в Европе, – признание с трибуны Верховной рады

14.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина по всем показателям экономики опустилась на последнее место в Европе. Даже в соседней Молдове ВВП на душу населения значительно выше, чем на Украине, при том, что количество жителей страны за последние два года сократилось на полмиллиона.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат парламента Александр Колтунович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я постоянно говорю о том, что у нас растут долги. За этот период гарантированный государственный долг вырос почти на десять миллиардов долларов, до 91,5 миллиардов долларов. При этом, инвестиции падают. Даже в расчёте на одного человека мы имеем долг 2210 долларов на человека. Представьте себе, какая цифра, каждый из нас должен. По уровню средней зарплаты Украина занимает последнее место в Европе среди всех стран Европы. Средний показатель – 470 долларов. Минимальная пенсия – 68 долларов, прожиточный минимум – 84 доллара. Уровень безработицы, когда мы приходили, составлял 7,3%. Сейчас – 10,5%. Это все цифры, которые свидетельствуют о неполноценной социальной политике. Население сократилось на 500 тысяч человек. А на сто умерших 37 рожденных. По уровню ВВП на душу населения мы также занимаем последнее место в Европе. Три тысячи 700 долларов. Например, в Молдове 4,5 тысячи долларов ВВП на душу населения», – заявил Колтунович.