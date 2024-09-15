«Хуже, чем в Северной Корее»: молдавских школьников заставляют воздавать почести портрету Санду

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Молдавских школьников на уроках открыто запугивают русскими оккупантами, дронами и войной в случае, если их родители не проголосуют на референдуме за евроинтеграцию. Одновременно среди учащихся школ насаждается культ личности Майи Санду: детей заставляют вставать и аплодировать перед её портретом. Об этом в программе De Facto на телеканале GRT рассказал адвокат Юрий Маржиняну, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михай Попшой заявил, что, если граждане не проголосуют на референдуме за евроинтеграцию или не примут участие в голосовании, «будет неприятно, но ничего страшного не случится, небо не упадёт».

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«Он лукавит. Пошла такая большая пропаганда. В Интернете уже распространяются несколько роликов, где преподаватели говорят с учениками 8 класса, о том, что если не выиграет партия «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду, и не проголосуют за Евросоюз, то сюда придут русские будут пулять ракетами, дронами, «шахедами» и т.д. и вообще начнётся война, и тут такое страшное случится, что небо упадёт на голову! Скажите мне пожалуйста, министерство образования куда смотрит? Запрещены какие-либо пропагандистские действия в отношении детей», – возмущается юрист.

Он также рассказал о вопиющем случае с воздаяниями почестей портрету президента Майи Санду в одном из лицеев.

«Сейчас в день рождения Майи Санду учителя на уроках заставляют детей вставать и хлопать в ладоши перед ее портретом! Это хуже Северной Кореи! Родители уже подняли вопрос в лицее. Что вы делаете? Это икона или что? Ну давайте мы ей памятник при жизни поставим тогда», – сказал Юрий Маржиняну.