28.04.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Запад, История, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Хуже коронавируса» – украинский соавтор Оливера Стоуна намерен бороться с фашизмом в «незалежной»


На Украине установлены 142 памятника людям, которые поддерживали режим Гитлера. Такое проявление фашизма нельзя игнорировать, этому необходимо сопротивляться.

Об этом Youtube-каналу PolitWera заявил американский режиссер и продюсер украинского происхождения Игорь Лопатёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине установлены 142 памятника украинским националистам, сотрудничавших с нацистами. Знаю, что в Германии до сих пор есть уголовная ответственность за нацистские проявления. 142 человека, которые работали гауляйтерами с режимом Гитлера, им поставлены памятники! И Европа «не знает» об этом, Европа молчит. Даже [ничего не смог сделать] Израиль, который сопротивляется этому», – возмущен Лопатёнок.

По его словам, необходимо осознавать, что памятники на Украине установлены людям, которые убивали евреев, убивали украинцев, зиговали и славили Гитлера.

«Это нельзя так оставлять. Фашизм – это страшнее коронавиурса. Он легко заселяется в голове. Особенно в голове необразованного и злого, обозленного человека. И потом выковыривать его приходится танками… Поэтому наша задача стараться убрать эту заразу из мозгов людей», – добавил продюсер.

Отметим, что Лопатёнок является режиссером документального фильма «Украина в огне», продюсером которого выступил Оливер Стоун.

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