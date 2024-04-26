«Хуже не придумаешь» – в Киеве испугались разворота США на «китайское направление»

Вадим Москаленко.  
26.04.2024 20:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 488
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Руководство США начинает замещать антироссийскую риторику антикитайской, и даже в войне на Украине обвиняет Пекин.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил военный эксперт Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США начинает замещать антироссийскую риторику антикитайской, и даже в войне на Украине обвиняет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Что мне не нравится в этом всём – это то, как США активнее включаются в тему Китая, и как они дрейфуют от России в сторону Китая. Сегодня послом США при НАТО было сделано заявление, что Китай нельзя называть нейтральным по отношению к войне на Украине, и Китай фактически занимает пророссийскую позицию», – сказал Мусиенко.

«И постоянно звучащие заявления, что Китай поддерживает, что Украина отошла от Авдеевки, потому что Китай поддерживает. А Россия за скобками. То есть, не потому что Россия наступает, а потому что поддерживает Китай.

Этот дрейф американский политики от сдерживания России к сдерживанию Китая. Это не очень позитивная новость для нас, если говорить глобально. Это может привести к наихудшему сценарию», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть