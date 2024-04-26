«Хуже не придумаешь» – в Киеве испугались разворота США на «китайское направление»

Руководство США начинает замещать антироссийскую риторику антикитайской, и даже в войне на Украине обвиняет Пекин.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил военный эксперт Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что мне не нравится в этом всём – это то, как США активнее включаются в тему Китая, и как они дрейфуют от России в сторону Китая. Сегодня послом США при НАТО было сделано заявление, что Китай нельзя называть нейтральным по отношению к войне на Украине, и Китай фактически занимает пророссийскую позицию», – сказал Мусиенко.

«И постоянно звучащие заявления, что Китай поддерживает, что Украина отошла от Авдеевки, потому что Китай поддерживает. А Россия за скобками. То есть, не потому что Россия наступает, а потому что поддерживает Китай.

Этот дрейф американский политики от сдерживания России к сдерживанию Китая. Это не очень позитивная новость для нас, если говорить глобально. Это может привести к наихудшему сценарию», – добавил эксперт.