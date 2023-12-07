Хуже татарина – незваный военком: почему на Украине тянут с массовой мобилизацией молодежи

Сотрудница Винницкого военкомата Оксана Янчак «взорвала» Интернет своими искренним и незамутненным даже минимальным намеком на критическую рефлексию непониманием того, почему для украинцев сегодня военкомат – это что-то вроде филиала ада на земле:

«Почему-то люди после вручения повестки не прибывают в военкомат Мы не можем понять, откуда у них эти страхи. Почему нам сделали такой имидж… Что ты приходишь в ТЦК и тебя через два часа отправляют на передовую. Это всё фейк, не правда», – оправдывается рекрутерша.

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Тем временем, если заглянуть в украинский сегмент Ютуба или Тик-Тока – ответ на так мучающий военкоматовскую чиновницу «проклятый вопрос» возникает сам собой. Вот, к примеру, Закарпатье, где сразу в двух городах – Мукачево и Хусте – сотрудники военкоматов пришли в спортзалы для раздачи повесток.

С аналогичными целями рекрутеры пушечного мяса вламываются и в спортзалы Днепропетровска.

А вот Николаев – там очередной конфликт между местными жителями и сотрудниками военкомата, на повышенных тонах и с матом. А вот Харьков – там сотрудники военкомата средь бела дня силой затолкали мужчину призывного возраста в машину на глазах у прохожих.

И это видео лишь за последние три дня. А в месячном выражении таких – десятки, а за год счет пойдет на сотни по всей стране. Неудивительно, что от перспективы встречи с военкомами украинцы призывного возраста уклоняются как могут, а уже получившие повестки бегут из страны через горы, дремучие леса и реки на надувных плотах.

И все эти факт не «кремлевская пропаганда», а сухая статистика украинской погранслужбы, ежедневно фиксируемая на сайте этого ведомства.

Масштабы уклонизма не уменьшились даже после показательного спуска всех собак на «продажных военкомов». Да и замена «Борисовых» на людей с другими фамилиями ничуть не оздоровила ситуацию – главным бизнесом украинских рекрутеров по-прежнему остается зарабатывание денег на тех, кто может откупиться и загребание в армию тех, у кого таких денег нет. Разве что расценки возросли – за риск надо платить.

Так что вопрос и правда интересный: действительно, почему же украинцы боятся военкомов, как черт ладана?

На этом фоне украинские власти анонсировали новый виток закручивания гаек по мобилизационной теме. В Раде обсуждают перспективу вручения повесток не только лично под расписку, но через электронную почту и заказным письмом.

Как сказал уволенный сегодня Зеленским его представитель в парламенте Федор Вениславский, уведомление о поступлении заказного письма будет поступать в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующие представители почтовых служб.

Чиновник называет это «публичной повесткой», отвертеться от которой будет не в пример сложнее, чем от повестки заочной.

«Все это в законопроекте, который мы еще нарабатываем. Он еще не зарегистрирован. Дискуссии продолжаются», – отметил он.

В новом законопроекте о мобилизации будет установлено, что повестки могут вручаться не только представителями военкоматов, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, расширив полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.

Кроме того, в Верховной раде хотят обязать всех украинских мужчин призывного возраста постоянно носить с собой военный билет за пределами дома.

«Предусматриваем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете», – говорит все тот же Вениславский.

Ну и вишенка на торте: депутаты хотят законодательно закрепить право украинских военных на демобилизацию лишь после 36 месяцев непрерывной службы. Таким образом, в зоне риска не дожить до долгожданного дембеля оказывается большинство военных на передовой.

Еще одна грань мобилизации по-украински, о которой почти не говорят в российских медиа, это ее поколенческо-возрастная направленность. Дело в том, что когда военный с нашумевшего видео предлагает призывать семнадцатилетних пацанов вместо «старых дедов», он невольно раскрывает секрет Полишинеля: нынешняя война, наверное, первая в истории масштабная, с претензией на перерастание в тотальную войну, на которой ты можешь оказаться, только если ты старше 27 лет.

Ну и – это уже второй неформальный критерий отбора – тем скорее, чем менее ты лояльный и мотивированный. А чем более лояльный и более мотивированный, тем больше у тебя шансов отсидеться в тылу.

Ты со своей мотивированностью и лояльностью тем и ценен в тылу, что служишь низовой опорой нынешнего режима, помогающей ему кошмарить несогласных, не давая им поднимать головы и одновременно имитировать всенародную поддержку войны и сплочение вокруг флага.

Как ни странно, а может и закономерно (это зависит от того, с какой стороны посмотреть), наиболее упоротая и лояльная возрастная группа в сегодняшней Украине – молодежь до 25-27 лет. Это не значит, что она ВСЯ такая. Конечно же нет. Просто именно в этой возрастной группе такие настроения более всего заметны и распространены.

Именно из этой среды рекрутируется массовка знакомых российским зрителям по видеороликам из Украины шествий и митингов с требованием к местным властям – никаких ремонтов и строительства, все деньги на ВСУ и т.д. и т.п.

Именно риск потери этой пускай и небольшой, но значимой социальной базы до сих пор заставляет Зе до последнего оттягивать начало массового призыва студентов и снижения возраста мобилизации до 17 лет. Зеленский будет сопротивляться этому до конца и пойдет на это лишь в самом крайнем случае.

Хотя разные военные и околовоенные эксперты регулярно эту тему вбрасывают. Причем, не только внутри Украины но и за ее пределами. Ведь если загнать дурной молодняк в окопы, то кто же тогда будет поддерживать в обществе нужный фон и градус военной истерии, который как раз и создает энергичная и лояльная молодежь, не боящаяся оказаться в штурмовых ротах.

Цинично, скажете вы? Ну так политика вообще штука циничная и грязная, а уж украинская периода войны – и подавно. Но ведь оно работает.