«Хуже туалетной бумаги» – в Киеве ругают договоры по безопасности с Европой

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 20:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На примере Франции видно, что все подписанные с Киевом гарантии безопасности не защищают от того, что в любой момент европейцы могут ударить в спину.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На примере Франции видно, что все подписанные с Киевом гарантии безопасности не защищают от...

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«Вопрос снарядного голода – это факт, русские будут пытаться этим воспользоваться. Потому что даже при разблокировке денег в Штатах – снаряды завтра не появятся. Опять же, Петр Павел нашёл, Чехия нашла 800 тысяч снарядов, ну и вопрос в финансировании. Так вот, финансирование Евросоюзом было заблокировано тремя странами – Кипр, Греция и, мсье пардон, Франция.

Поэтому вопрос этих всех меморандумов, договоров по безопасности, которые нам тут впаривают из каждого утюга в «телемарафоне» – это всё фейк-ньюз, который ни на что не влияет. Это даже не Будапештский меморандум, это ещё худшая туалетная бумага, чем был Будапештский меморандум», – возмущался Лапин.

По его словам, тему этих договоров начнут разгонять ближе к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне.

«Я задумывался – а зачем нам его парят? Ну, наподписывав такие договоры, которые ни о чём не договариваются, можно потом это представить как «перемогу», потому что нас не пригласили в НАТО, но у нас есть 120 договоров по безопасности, поэтому можем уже без НАТО обойтись.

Я думаю, что это уже история политической жизни Украины где-то на лето этого года. Нам будут это впаривать как раз под саммит НАТО, куда нас, естественно, не позовут, ну это понятно», – сказал нацист.

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