«Хуже всего просить русских»: в США жалуются на отсутствие ракет для доставки астронавтов

Вадим Москаленко.  
03.07.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Космос, Россия, США, Экономика


США не смогут в ближайшее время создать рабочие гиперзвуковые ракеты, потому что их промышленность не способна обеспечить даже доставку астронавтов. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие гиперзвуковых ракет является симптомом упадка США, которые когда-то были промышленным и технологическим лидером. Прямо сейчас у нас в космосе находятся два астронавта, которые не могут вернуться на землю, потому что у нас нет чёртовой ракеты, чтобы вернуть их обратно. Наша ракета сломалась. Так что теперь мы ходим вокруг да около, как попрошайки, идущие к Илону Маску: «Эй, Илон, не мог бы ты нас подвезти, нам нужно выйти в открытый космос».

И хуже всего было бы, если бы нам пришлось просить русских о помощи. Потому что до недавнего времени русские были единственными, кто доставлял наших астронавтов на космическую станцию, потому что у нас больше не было возможности запускать ракеты», – сказал Джонсон.

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США не смогут в ближайшее время создать рабочие гиперзвуковые ракеты, потому что их промышленность...



«Если мы не можем построить ракету, которая добралась бы до космической станции, то почему мы думаем, что сможем построить гиперзвуковую ракету, которую никто не сможет сбить?

Русские собираются отойти в сторону, и развивать свои собственные технологии. Они будут работать с китайцами, с индийцами. И, честно говоря, лидерами в области освоения космического пространства сейчас является Китай, Индия и Россия, а не США. Не США, которые гордились, что мы в шестидесятые годы были на Луне. Это называется жить на лаврах. На лаврах не осталось ничего, на чём можно было бы жить», – добавил Джонсон.

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