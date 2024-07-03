«Хуже всего просить русских»: в США жалуются на отсутствие ракет для доставки астронавтов

США не смогут в ближайшее время создать рабочие гиперзвуковые ракеты, потому что их промышленность не способна обеспечить даже доставку астронавтов. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил недавно посещавший Россию бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отсутствие гиперзвуковых ракет является симптомом упадка США, которые когда-то были промышленным и технологическим лидером. Прямо сейчас у нас в космосе находятся два астронавта, которые не могут вернуться на землю, потому что у нас нет чёртовой ракеты, чтобы вернуть их обратно. Наша ракета сломалась. Так что теперь мы ходим вокруг да около, как попрошайки, идущие к Илону Маску: «Эй, Илон, не мог бы ты нас подвезти, нам нужно выйти в открытый космос». И хуже всего было бы, если бы нам пришлось просить русских о помощи. Потому что до недавнего времени русские были единственными, кто доставлял наших астронавтов на космическую станцию, потому что у нас больше не было возможности запускать ракеты», – сказал Джонсон.

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«Если мы не можем построить ракету, которая добралась бы до космической станции, то почему мы думаем, что сможем построить гиперзвуковую ракету, которую никто не сможет сбить? Русские собираются отойти в сторону, и развивать свои собственные технологии. Они будут работать с китайцами, с индийцами. И, честно говоря, лидерами в области освоения космического пространства сейчас является Китай, Индия и Россия, а не США. Не США, которые гордились, что мы в шестидесятые годы были на Луне. Это называется жить на лаврах. На лаврах не осталось ничего, на чём можно было бы жить», – добавил Джонсон.