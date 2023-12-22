Хваленые «Абрамсы» глохнут посреди полей и вязнут в грязи – офицер ВСУ

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Западная военная техника не предназначена для работы в украинских условиях.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ с позывным «Дед» и псевдонимом Константин Прошинский (настоящее имя Андрей), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы бились за те же 777, «три топора» гаубицу, но никто, когда их заказывал, не посмотрел, что на них надо очень много сменных стволов. Гаубицы привезли, стволов нет, а они очень быстро расходуются. Стволы закончились – снаряды привезли, снаряды есть – стрелять не из чего. Сейчас дали «Абрамсы», танкисты говорят: «Да это вообще не для нас, особенно в эту погоду». Тяжелый, урываются, фильтры находятся очень низко, сразу забиваются грязью. То есть ты проехал, он может просто встать и надо выходить во время боя и чистить фильтр», – сказал военный.

«А что такое танк, который стоит на поле? Ему жизни – одна минута. Плюс горючее – туда, оказывается, вливали непонятное какое-то, полусоляру, полуавиационный керосин, но это никак не подходит под нашу соляру, которая у нас для наших танчиков. И «жрет» очень много, просто-напросто нет. То есть добивались-добивались, получили и теперь говорят: «Блин, это немного не то, что нам надо», – заявил Прошинский.