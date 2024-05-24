Хваленые американские истребители на деле оказались хорошими экземплярами для ангара – Джонсон

Анатолий Лапин.  
24.05.2024 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американские многофункциональные и малозаметные истребители пятого поколения F-35 на деле оказались не так хороши, как их разрекламировали.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские многофункциональные и малозаметные истребители пятого поколения F-35 на деле оказались не так хороши,...

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По словам Джонсона, большая часть из них находится в нерабочем состоянии, а у завода-производителя возникли проблемы с программным обеспечением этих самолетов.

«Ты же знаешь, что мы говорим о наших F-35, что у нас есть этот отличный самолет. Да, 29% из них находятся в рабочем состоянии. Но они выглядят хорошо в ангаре, чувак. Что же, послушай, у меня есть приятель, – не раскрываю деталей о базе, где он находится, – предполагается, что у них должно быть 24 таких F-35.

У них есть 6, а остальные застряли на Locheеd Martin, потому что Locheеd Martin не может разобраться с программным обеспечением. Так что это по всем направлениям», – заключил Джонсон.

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