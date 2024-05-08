«Хватают и сразу бросают на танки», – галичанин, разжигавший войну с Россией, верещит в Раде из-за могилизации

В украинских городах все говорят только о тотальной могилизации, в ходе которой неподготовленных людей отправляют на верную смерть. Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат-галичанин Николай Княжицкий, в своё время как бывший телеведущий приложивший немало усилий в разжиганию ненависти к русским и России.

«Я только что приехал из Львова, о чем люди говорят в парикмахерской? Говорят о том, что хватают людей на улицах, везут на фронт, дают гранату и бросают на танк! А потом разбомбили целый поезд и не знают, где эти люди. Люди прячутся по домам. В кадрах показывают ТЦКшников, которые якобы кого-то где-то хватают. Действительно хватают и действительно за это нужно наказывать», – жаловался Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подонок с депутатской корочкой лишь играет на страхе своих земляков, не желающих оказаться в окопе (сам Княжицкий обладает бронью), – истинная подоплёка его «разоблачительного» выступления – борьба за кормушку и грызня с Зеленским партии Порошенко, где состоит Княжицкий.

«Когда у нас пытается политическая власть возложить ответственность за мобилизацию только на военных, когда одни думают, как спрятаться, а другие думают закрыть глаза и этого не заметить, то мы имеем реальную катастрофу на фронте с нехваткой людей. Поэтому сейчас время к объединению. Сейчас время всем и Министерству экономики посчитать, кто именно нужен и на каких предприятиях? Потому что обескровливать экономику тоже нельзя. Сейчас время рассказать по средствам массовой информации, что наши военные готовятся в центрах подготовки, что они не бросаются на танк с гранатой, что у нас сильная армия, что мы готовы плечом к плечу защищать нашу страну», – разводил демагогию нацист.