«Хватают на улицах, бросают на землю, избивают!» – как идёт мобилизация в войска

Вадим Москаленко.  
22.02.2023 16:49
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Украина


Сверхцинично выглядят постоянные рассказы чиновников режима Владимира Зеленского о царящей на Украине демократии и соблюдении прав человека, тогда как людей в рамках мобилизации в ряды ВСУ хватают прямо на улицах, избивают и «пачками» бросают на передовую.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся прозападных взглядов, однако в последнее время превратившийся в критика украинской власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сверхцинично выглядят постоянные рассказы чиновников режима Владимира Зеленского о царящей на Украине демократии и...

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«Хватать мужчин на улицах и впихивать им эту незаконную антиконституционную повестку, или бить человека, забирать у него права на улице, что якобы он не держал где-то дистанцию или не так ехал, или не то что-то сказал. Жутчайшая линия поведения полицейских.

Просто их надо забирать и отправлять на фронт, этих супчиков, и отправлять на фронт тех, в Одессе, куча всех, которые сидят в военкоматах. Греют свои задницы за наши народные деньги. Отправляйте их на фронт, пусть они пример покажут, как надо воевать.

Чего они хватают гражданских? Пусть пойдут повоюют вместе с военкомами, и Марченко заодно туда отправьте (председатель Одесской ОГА –ред.), он же целым батальоном когда-то командовал.

Он танкист, как раз его надо туда сейчас отправить, пусть подучится на «Леопарде», и вперёд. Чего он в Одессе греется за нашу денежку, налог этот военный и прочую мзду снимают.

Танкист, возглавлял что-то? Собрать вместе с военкомами – и на фронт. Пусть обучение на «Леопардах», и покажет, как будет прорывать фронт.

Отлично. А то хватать гражданских людей много ума не надо, бросать на землю, избивать», – возмущался Соскин.

При этом украинские правители врут, что в стране царит свобода и демократия.

«Зеленский тут с утра до ночи вместе с Ермаком, Шмыгалем и прочее втирает всем западным [партнёрам], что так всё классно, свобода, демократия, а в это время хватают людей, пакуют пачками и на передовую бросают. Это просто недопустимо», – подчеркнул политолог.

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