«Хватит блатовать. Путин и Трамп все решили за Украину» – Червоненко

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

До Украины вскоре доведут результаты встречи президента России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая состоялась на прошлой неделе в Осаке на саммите «Большой двадцатки».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что беспрецедентное доверие украинского народа Зеленскому обернется «страшной расплатой».

«Украина поверила Зеленскому, как измученная изменами и альфонсами, которые доили ее, женщина, в последний раз. Поэтому расплата доверия людей будет страшной… Нам скоро объявят результат совещания G20 в Осаке, где, я думаю, Трамп и Путин договорились о нашем будущем без нас. Давайте попробуем сохранить страну», – заявил Червоненко.

Экс-министр добавил, что в случае, если Украина не пойдет на прямые переговоры с Донбассом, то ее ждет судьба разделенной на несколько стран Югославии.

«Вы читали «Минские соглашения» или вы считаете, что 45 тысяч военного корпуса ДНР и ЛНР – это москали? Вы что, с ума сошли? Это я вам говорю – не новое лицо, не старое, что в 2004 году Донбасс шатался. Если бы мы тогда не поехали к Путину, если бы мы тогда не заперли в сортире натурально Кириленко с его законом о языке, тогда бы Донбасс взорвался. А вы знаете, чего вообще Донбасс взорвался после Крыма? Да потому что с ним не говорили», – говорит политик.

Он убежден, что Украине следует выполнить «Минск-2», поскольку в противном случае Киев может превратиться в изгоя.

«Вы что, не понимаете, что с этим парламентом идет пир во время чумы, когда косые и убогие, красивые и молодые бегут туда? Вы что мозгами поехали? Вы чего блатуете, с ума сходите? Подходит день, где с нами будут как с дурдомовскими – вызывать санитаров и вести. 75% хочет мира!.. Остановитесь и давайте уже идти на прямые переговоры, потому что мы закончим Югославией», – подчеркнул Червоненко.