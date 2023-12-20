«Хватит бредить» – Романенко о создании ядерного оружия бандеровцами

Вадим Москаленко.  
20.12.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинским бандеровцам проще насильно мобилизовать и погнать на убой ещё полмиллиона человек, чем заняться восстановлением разрушенной и разграбленной промышленности.

Об этом в эфире своего интернет-канала сказал украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским бандеровцам проще насильно мобилизовать и погнать на убой ещё полмиллиона человек, чем заняться...

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«Смешной вопрос: «Почему нам проще мобилизовать четыреста тысяч человек, чем создать ядерное оружие?». Потому что мобилизовать четыреста тысяч человек проще, чем создать ядерное оружие. Всё очень просто.

Если бы у нас была технологическая база начала девяностых, то можно было бы говорить о том, чтобы создать ядерное оружие», – отметил он.

«А когда мы за десять лет не можем решить вопрос производства пороха, и соответственно – производство мин и снарядов, то какое ядерное оружие? Перестаньте бредить. Никакого ядерного оружия у Украины не будет в обозримом будущем, при такой организации», – сказал Романенко.

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