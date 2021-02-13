«Хватит быть частью русской культуры» – Сенцов

13.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинцы не могут изжить до конца в себе русский культурный продукт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил осужденный за подготовку теракта в Крыму и переданный Украине Олег Сенцов, отвечая на вопрос, возможно ли провести культурную границу между украинцами и русскими.

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«Я думаю, нужно честно признать, что мы не изживем русский культурный продукт в Украине до конца. Мне, как и многим, хотелось бы, чтобы Украина с востока омывалась морем, но это невозможно. Нам важно перестать быть частью этой культуры, а это значит создавать свой культурный продукт, не оглядываясь на Россию и не проверяя Россией, насколько он удачный. Одновременно с этим наращивать влияние на нас американской, английской, французской культуры», – сказал террорист.

«Из-за той общей истории, в которой мы жили, у нас не получится не брать от России ничего. Например, снимая Носорога о жизни в 90‑е, я не мог не использовать российскую популярную музыку тех годов. В фильме будут и украинские песни, но половина российских, потому что они играли, они все еще играют. Но мы точно не должны и не обязаны все это тащить в свое будущее», – резюмировал Сенцов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский писатель Юрий Андрухович призвал Запад прозреть и увидеть в писателе Достоевском «посредственного беллетриста» и «реакционного, очень опасного мыслителя».

При этом глава Украинского института нацпамяти заявлял, что исполнители Виктор Цой, Владимир Высоцкий и Алла Пугачева являются опасными щупальцами русского мира.