«Хватит цедить по чайной ложке! Дайте F-16» – Геращенко истерит из-за «калибровок»

Новости Украины

После сегодняшних массированных ракетных ударов по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины советник главы МВД Антон Геращенко выступил с истеричными требованиями к Западу и США, в частности, о немедленных поставках оружия, в том числе, боевой авиации.

Свои претензии он озвучил в интервью супруге скандально пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевского журналиста Дмитрия Гордона Аесе Бацман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны Запада должны перестать «цедить» оружие по чайной ложке, давать три, пять «Хаймарсов» и так далее. Тех же «Хаймарсов» в США, судя под данным «Википедии», 430, а других систем залпового огня, которые еще в два раза мощнее чем «Хаймарс» – более 800. Одних только гаубиц M109 в Америке – 990 штук, из них 500 на хранении. На Америку никто не нападает по суше. У них граница с Канадой и Мексикой, с которыми у них дружеские отношения. Нам надо просто сразу и много дать оружия, сразу и много обучать наших солдат и офицеров для того, чтобы выкинуть войска Путина с континентальной части территории Украины. Именно, нанося поражения путинским войскам на территории Украины, которые он называет своими, мы наносим самый серьезный удар по нему. Поэтому нужно больше оружия и быстро, а не «цедить» его по чайной ложке», – сказал советник.

«Второе: нам надо давать то оружие, которое нам до сих пор не давали. У нас есть десятки обученных пилотов, способные после короткого цикла обучения летать на F-16 и на F-15. И на Западе есть много самолетов, которые стоят на площадках хранения, которые не используются, просто надо принять политическое решение. Вот его мы очень ждем», – заявил Геращенко.