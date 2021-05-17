«Хватит деклараций!» – Климкин потребовал разместить базы НАТО по всей Украине

«Хватит деклараций!» – Климкин потребовал разместить базы НАТО по всей УкраинеНовости Украины
Украина должна стать настоящим «восточным фронтом» НАТО, направленным против России, и позволить США размещать на своей территории военные базы.
Об этом в эфире «Obozrevatel TV» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«ПДЧ реально важен – стать настоящим восточным флангом НАТО сегодня, в ситуации, когда Путин и Кремль осуществляют давление и поднимают ставки, реально самое важное. Как и реальное сотрудничество с нашими союзниками.
Мы все любим заявления и декларации. Но если есть возможность нам помочь, если есть вооружение, подразделения НАТО, санкции – я хочу их видеть. Поэтому мы должны выйти за пределы деклараций и заявлений», – сказал он.
Также Павел Климкин добавил, что Киев должен продемонстрировать Москве приверженность западному пути и позволить США размещать на территории Украины свои военные базы.
«Нам необходимо реальное соглашение по безопасности с США – какое есть у Японии, у Южной Кореи, где есть частичные гарантии безопасности, где есть возможность размещения американских войск и где есть обмен информацией. То есть – всё, чтобы стать реально надёжным союзником.
Давайте не будем снижать уровень амбиций ни в продвижении в НАТО, ни в сотрудничестве по безопасности с США. И давайте не обращать внимания на названия, а реально сделаем содержательное сотрудничество, которое в Кремле будут считать символом того, что мы идём к коллективному Западу, и что мы будем частью НАТО и вообще Трансатлантического пространства», – разошёося Климкин.
Спасибо!
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