Хватит дергать русского тигра за усы – Карасев

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинской власти нужно перестать называть Россию «агрессором», если новое руководство планирует возрождать экономику страны.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно без всяких разговоров кто кому агрессор понимать одно: агрессор – это не вечная сущность, это конвенция. И если сегодня нам надо поднять экономику, пусть это будет агрессор, но не надо все время об этом говорить и дергать за усы тигра. Не надо этим заниматься, ребята, подумайте о стране, а не о тех, кому хотите понравиться. Это же не очень корректно для страны», – заявил Карасев.