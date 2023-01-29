«Хватит дипломатии!» – писатель из Чечни требует начать обстрелы Польши

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России пора перестать полагаться на одну дипломатию в отношениях с Западом, и начать обстрелы логистических узлов Польши, разрушение газопроводов и трансатлантических кабелей.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грозиться, что мы первыми применим ядерное оружие – это глупо и нелепо. Надо готовить настоящий военный ответ. Надо готовить нашу артиллерию в ответ на их танки. Надо бить по их логистическим узлам, по границе. В конце концов, мы можем разбомбить какой-нибудь логистический узел в Польше. И что они нам сделают? Допустим, мы разбомбим логистический узел в Польше, когда установим, что там большое скопление танков «Леопард». Что они сделают нам? Польша вступит в войну? Она уже в войне. Ещё больше вступит в войну? Ну, окей, давайте, вперёд», – сказал писатель.

Более того, по его мнению, Россия должна ответить на агрессивные инициативы Запада настоящей войной.

«Надо не бояться бомбить логистические узлы. Надо перерезать все трансатлантические кабеля. Надо все газопроводы там взрывать. И отказывать, не признавать. И даже вокзал в Польше разбомбить, и сказать, что «это не мы. Не знаем, кто. Сами себя обстреляли». Есть миллион возможностей противодействия врагу. Но мы только говорим что-то», – резюмировал Садулаев.