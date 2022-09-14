«Хватит говорить об освободительном походе, мы защищаем свои интересы» – Ищенко о спецоперации

Новости Украины

Российские политики не должны вмешиваться в военные дела и ограничивать военное руководство в способах и средствах реализации задач СВО на Украине.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас слишком сильно политическое влияние на военное дело. Я считаю это глубоко порочным, потом что точно так же, как военные не должны вмешиваться в политику, политики не должны вмешиваться в дела военных. Дело политиков принять решение, мы воюем или не воюем, мы заключаем мир или мы продолжаем войну. А дело военных – провести эффективную операцию и остановиться на тех рубежах, которые им определили политики. То есть перед военными должна была быть поставлена задача зайти и победить. И дальше они должны были, исходя из своего представления в пространстве, географии Украины, ее населения, производить расчет сил. А перед военными была поставлена задача – делать все аккуратно и не дай Бог никого не обидеть. В результате получилось, что они проходили украинские гарнизоны, оставляя их у себя в тылу, потому что это вроде бы как друзья, они еще только не успели сирень нарезать. А потом эти гарнизоны у них в тылу нападали на тыловые колонны и перерезали снабжение. Это политическая ошибка, это тоже надо признавать. И в этом ничего страшного нет», – заявил Ищенко.

Он напомнил, что украинский народ еще с 2004 года угрожает и призывает уничтожить русских, поэтому Россия должна перестать говорить о СВО как об освободительном походе и не должна себя ограничивать в рамках боевых действий.

«У нас есть преимущество в артиллерии, в авиации, в ракетном оружии. У украинцев преимущество в пехоте. Вот пока что они свое преимущество в пехоте реализуют лучше, чем мы свое преимущество. Потому что мы перед собой поставили ограничения – туда не стреляем, это не трогаем. В какой-то степени, это понятно, зачем разрушать инфраструктуру, которую потом самим же придется восстанавливать. Но это было понятно до того момента, пока мы считали, что это освободительный поход, и там нас ждут с цветами. Но когда мы увидели, что раздали оружие, кому попало, то есть сотни тысяч вооружены, они не разворачивают это оружие против своего правительства. Они с этим оружием идут воевать против нас. Хватит говорить об освободительном походе. Мы защищаем свои интересы. Нас это украинское государство и этот украинский народ, они обещали нас убить, уничтожить, причем – значительно раньше, чем мы начали СВО, даже до Крыма, до 2014 года. И в 2004 году раздавались эти лозунги: «Москаляку на гиляку», «Москалей на ножи». Чего мы должны себя ограничивать в рамках этих боевых действий?» – объяснил политолог.