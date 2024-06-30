Москве пора обвинить страны НАТО в прямом участии в войне против России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Евгений Ивлев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любая стрельба с территории Украины, но если летит английская ракета, или французская – виновата Франция. Не дали бы вы ракету – она бы не полетела, не погибли бы люди, не разрушился бы дом.

Давайте определим «красную линию»: летит французская ракета – Франция виновата. А зачем вы давали в таком случае? Летит английская ракета – Англия виновата. Беспилотник завис, наблюдает за нашей территорией – мы понимаем, что за этим, скорее всего, будет удар. Они отвечают: «Это Украина, можете в неё стрелять». Нет, не в неё!», – эмоционально отметил военкор.