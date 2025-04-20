«Хватит ходить кругами — пора!»: украинский дипломат потребовал от ФРГ вооружить Украину до зубов

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Заслуживший скандальную репутацию бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник опубликовал в немецком издании Die Welt открытое письмо к будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

По оценке Мельника ситуация на украинском фронте выглядит для Киева «глухой, почти безысходной». Но есть пять шагов, которые Германия может сделать в ближайшее время, чтобы разрубить этот Гордиев узел и переломить тревожную тенденцию.

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Мельник заходит издалека и с пафосных речей:

«Я понимаю, что не принято, чтобы посол обращался с открытым письмом к будущему канцлеру Германии. Но я пишу вам не как дипломат. Я обращаюсь к Вам как человек, как европеец, как сосед и как христианин. Потому что мы живем в необычные темные времена».

Далее в своем письме украинский дипломат описывает свое видение пошаговой стратегии ФРГ, направленной на помощь Украине.

«Первый шаг: заключить коалиционное соглашение о финансировании поставок оружия Украине в объеме не менее 0,5% ВВП (т.е. 21,5 миллиарда евро ежегодно, или 86 миллиардов к 2029 году)».

Чтобы снять критику, украинский дипломат предлагает Мерцу реализовать это предложение в виде кредитного пакета.

«Это была бы справедливая сделка и одновременно огромная инвестиция в безопасность самой Германии. Эти средства должны идти на производство самого современного оружия – как в Германии, так и в Украине», – призывает Мельник.

Второй шаг: инициировать аналогичное решение на уровне ЕС (372 миллиарда к 2029 году) и в рамках G7 (еще 181 миллиард – без учета США).

«Этот гигантский сигнал поддержки Украины на сумму 550 миллиардов евро в течение следующих четырех лет станет мощным предупреждением Путину. Вы, господин Мерц, и наши союзники серьезно настроены на помощь Украине. И это поразит Путина», – уверяет украинский дипломат, обращаясь к без пяти минут канцлеру Германии.

Третий шаг: объявить в Бундестаге 6 мая немедленну поставку Украине не менее 150 крылатых ракет Taurus и быстро реализовать это.

«Это было Ваше предвыборное обязательство – его нужно выполнить, даже если СДПГ выступит против», – давит на Мерца Мельник.

«Для этого не нужно никаких «соглашений с партнерами», ультиматумов Путина или каких-то особых условий. Это оружие адской мощности следует передать нам – без лишних слов – чтобы остановить медленное продвижение россиян и изменить саму динамику войны», – безапелляционно требует Мельник..

Четвертый шаг: чтобы эффективно применять Taurus, следует также принять коалиционное решение передать Украине 30% имеющихся немецких истребителей и вертолетов. Речь идет о примерно 45 Eurofighter, 30 Tornado, 25 вертолетах NH90 TTH и 15 Eurocopter Tiger.

«Это можно реализовать в форме большого займа – как вариант ленд-лиза, который утвердит Бундестаг. Главное – оперативная поставка», – считает Мельник.

По его словам, ту же 30-процентную квоту следует применить и к сухопутным вооружениям, передав Украине:

-100 танков Leopard 2;

-115 БМП Puma;

-130 БМП Marder;

-130 бронемашин GTK Boxer;

– 300 бронетранспортеров Fuchs;

– 20 реактивных систем MARS II с боеприпасами.

«Параллельно должны быть запущены масштабные заказы по модернизации Бундесвера, чтобы быстро заменить переданное вооружение. Из плугов — мечи», – наставляет Мерца украинец.

И, наконец, пятый шаг, который требует от Мерца украинский экс-посол:

«Украинцы ожидают от Вас, господин Мерц, лидерства и четкого плана воплощения коалиционных договоренностей. Хватит ходить кругами — пора!», – заключает Мельник. И конкретизирует, что же именно, по его мнении., пора сделать Германии:

– конфисковать 200 миллиардов евро замороженных российских активов и направить их на восстановление Украины;

– принять реальные гарантии безопасности для Украины;

– перестать на словах поддерживать вступление в НАТО — сделать так, чтобы это стало реальностью в ближайшие годы, как и членство Украины в ЕС до 2029 года.