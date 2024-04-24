«Хватит класть людей»: на Украине уже все привыкли жить без Крыма и Донбасса – Карасёв

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Война против России нужна только заокеанским хозяевам Киева, и не принесёт ничего хорошего ни Украине, ни её народу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужна идеология войны. Русские говорят сейчас: Мы защищаем суверенитет России от Америки, от Запада, который только и ждёт, чтобы расчленить Россию, завоевать её полезные ископаемые, поработить народ – так всегда было, Наполеон и Гитлер… и так далее», – сказал Карасев.

«А что – мы говорим? Американцы говорят: «нанести стратегическое поражение России». А что это такое? И что это даст Украине? Почему какой-нибудь мужик в расцвете сил – должен рисковать своей жизнью? Чтобы Америка сказала? Что Украина хочет от этого? Это её спасёт, улучшит образ жизни, увеличатся народные богатства? Это ж важный вопрос… границы 1991 года – когда они будут, и что это даёт? Все уже привыкли жить без этого Крыма и Донбасса. Я не говорю, что надо от них отказываться – я говорю психологию обычного человека. Надо в длинную играть, а не класть людей», – добавил политолог.