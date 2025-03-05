«Хватит комплексовать» – в Крыму начали гордиться туристическим потенциалом полуострова

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Крым на порядок дешевле Сочи, а уровень сервиса выше.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал глава комитета по курортам и туризму Госсовета Крыма Роман Тихончук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в любом случае считают деньги. И сегодня миллионный город Краснодар стал намного ближе к Крыму. Стараюсь выезжать каждые выходные в разные регионы Крыма, мониторить ситуацию, и наши отели практически под 100% заполнены. И это Краснодарский край, Ростовская область, исторические регионы. Люди действительно едут к нам. Потому что отдохнуть в Крыму в СПА-отеле в несколько раз дешевле, чем в сочинском регионе, и в этом есть смысл», – отметил он.

По словам главы комитета, пляжи Краснодарского края не идут ни в какое сравнение с Крымом.

«Наши пляжи, особенно песчаные на Западном побережье, вообще нельзя сравнивать с пляжами Геленджика. И того же Сочи – с нашим Южным берегом. Это наш актив. Они намного лучше, чище, чем на побережье Краснодарского края. А если говорить по цене, то разница между Сочи и Крымом составляет 3-4 раза, между Геленджиком и Крымом – 2 раза. Поэтому к нам едут гости из Краснодарского края, Ростовской области, оставляют деньги в объектах нашей республики. У нас очень приличный уровень услуг», – заверил Тихончук.

Его поддерживает член коллегии по туризму при главе Крыма, региональный представитель ОСИГ Анатолий Тарасенко.