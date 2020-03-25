25.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Финансы, Экономика
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«Хватит кормить МВФ». Украинские политики требуют объявить дефолт




Украина должна отказаться от выплаты долгов МВФ и направить эти средства на преодоление эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Добкина, МВФ должен подождать три года, чтобы получить назад свои деньги.

«Не надо отдавать деньги МВФ – они с нами ведут нечестную игру, они дают нам такие условия, которые нам невыгодны, они пользуются нашим тяжелым положением. Но в условиях, в которые попал сегодня весь мир, мы можем не брать у них деньги, у нас заложено в бюджете на обслуживание внешних долгов, на выплату «тела» и выплату процентов по внешним долгам. Их можно заморозить и пустить на необходимость выжить украинскому народу.

В конце концов, если мы здесь все вымрем, МВФ все равно же деньги никто не отдаст, правильно? Поэтому будут терпеть, никуда они не денутся. Потерпят год-два-три, пока мы жирка не поднакопим», – заявил Добкин.

Его в эфире телеканала 112 поддержал депутат Верховной рады Олег Волошин. Он подчеркнул, что Украина может отказаться от выплаты кредитов под предлогом пандемии коронавируса, которая попадает под определение форс-мажора.

«Нам необходимо идти на какие-то шаги по поводу нашего внешнего долга. Мы не можем себе позволить в ситуации, когда страна, экономика валится в пропасть, сидеть и выплачивать МВФ и прочим нашим кредиторам как ни в чем не бывало, миллиарды… Сложившаяся в мире пандемия – есть классическая ситуация форс-мажора, при которой все ранее взятые кредитные обязательства можно пересматривать», – сказал Волошин.

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