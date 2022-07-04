«Хватит кормить украинцев!» – польские националисты вышли на марш в Варшаве

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Новости Украины

В российских СМИ появились материалы с мероприятия, которое состоялось 26 июня в Варшаве. Оно собрало несколько тысяч поляков. Среди основных лозунгов – борьба за независимость и суверенитет Польши (против диктата Запада), а также возмущение существующими льготами и привилегиями, которыми пользуются украинские беженцы в Польше. Манифестанты считают такие расходы непозволительными во время кризиса. Поэтому они скандировали: «Хватит кормить украинцев!», «Здесь Польша, а не Украина!», «Нет Укропольше!» (подразумевается гипотетическая возможность объединения Польши и Украины).

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Марш проходил под лозунгом «Дмовский на Замок». Этот исторический клич польских «правых» означает призыв бороться за власть (речь идёт о Королевском замке, к воцарению в котором призывались последователи Романа Дмовского, лидера польских национал-демократов 1930-х годов).

В варшавском мероприятии также принял участие действующий депутат польского Сейма Гжегож Браун. Политик является членом правой парламентской фракции «Конфедерация», возглавляет одну из партий, вошедших в ее состав. Браун – единственный депутат польского парламента, который выступал против резолюции в поддержку Украины после 24 февраля 2022 года. Ранее он стал известен как яркий критик коронавирусных ограничений.

Однако это не Браун был организатором марша. Шествие возглавил польский актер, политический скандалист Войцех Олшаньский. Именно он, вместе с бывшим активистом праворадикальных движений Марцином Осадовским создал децентрализованные структуры движения «Земляки – Камрады». Ранее в связи с резкими антиправительственными заявлениями и обвинениями в антисемитизме оба деятели провели несколько месяцев в СИЗО, что, кстати, позволило увеличить их узнаваемость и поддержку среди антисистемных правых.

Их популярность в Польше базируется на известных Youtube-каналах, в которых Олшаньский и Осадовский зачастую не выбирают выражений и используют нецензурную лексику. Основное содержание их выступлений связано с национализмом, панславизмом, критикой действий правительства, связанных с украинскими беженцами. Появляется и типичный для части польских ультраправых антисемитизм.

Организаторам марша удалось привлечь, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч участников. Такой мобилизационный ресурс в польских условиях встречается довольно редко. Движение «Земляков – Камрадов» показывает, что радикальные, порой экстремистские лозунги пользуются определенной общественной поддержкой в условиях соблюдения всеми остальными представителями политического класса политической корректности и продолжения прокиевского курса.