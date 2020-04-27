Хватит красоваться в Фейсбуке – Карасёв призвал Зеленского равняться на Путина

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

В отличие от Китая и России, украинская власть не способна мобилизовать ресурсы и быстро отвечать на вызовы пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается количества построенных на Украине больниц за время пандемии коронавируса, когда коронавирус был на пике в Китае – они построили больницу около 10000 коек, а в районе Новой Москвы под Москвой за три недели построили большую больницу.

Возможно, у нас не было такой необходимости строить отдельную клинику, потому что якобы хватало мест в обычных клиниках, в которых спешным порядком были освобождены места и построены инфекционные боксы, но модель этой мобилизационной реакции на коронавирус во многом проявлялась – как и сколько построили больничных коек в той или иной стране за время коронавируса.

Это говорит о том, что там есть власть, что эта власть работает мобильно, что она может мобилизовать ресурсы, сделать это быстро. Можем ли мы сделать так или нет? К несчастью, нет», – отметил он.

Также политолог призвал украинскую власть перестать делать пустые заявления, а начать строить больницы и решать реальные проблемы в сфере здравоохранения.

«Нужно думать про то, что власть не только бодро и громко реагировала или рассказывала нам в фейсбуке о своих планах и мечтах, или цель своих действий, а так чтобы она чётко показывала, что сделано, и это было увидено, а не просто рассказано. Потому что строительство большой больницы на тысячи коек необходимо, это факт – и тут никуда не денешься, нужно над этим думать, чтобы власть у нас работала и больницы открывались, а не закрывались», – резюмировал Карасёв.

Напомним, ранее запорожский областной совет выделил сотни миллионов гривен на благоустройство города, однако до сих пор не выделил областным больницам средства для закупки всего необходимого для борьбы с коронавирусом, поэтому в медицинских учреждениях катастрофически не хватает оборудования и спецсредств.