Хватит мечтать о победе над Россией – киевский дипломат

15.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинским гражданам пора смириться с тем, что мир будет достигнут только в случае отказа от НАТО и предоставления автономии Донбассу.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, эксперт-международник Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, также Украине придется восстановить торговлю с Донбассом и снять блокаду Крыма, в том числе водную.

«Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы «ни в чем москалям не уступить». Ну, ребята, так не бывает.

Что такое «уступить москалям»? Если, например, для меня восстановление поставок воды в Крым, я считаю, это наша обязанность перед нашими собственными гражданами. А поскольку мы считаем, что Крым был незаконно аннексирован, то, соответственно, все там в оккупации, а не враги, то мы должны им поставлять воду. Для меня это нормальная уступка.

Или снятие блокады с Донбасса. Я не понимаю, что какой-нибудь вуйко из Ивано-Франковской области, он что, от этого спать плохо будет, от того, что у Донбасса будет особый статус. Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, амнистии боевиков, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее, наоборот начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песни о том, что мы можем Россию победить», – заявил Волошин.